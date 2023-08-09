Россия лишилась за сутки еще 820 военных, 8 танков и средства ПВО
Среда, 9 августа 2023, 08:15
За последние сутки защитники Украины уничтожили около 820 российских захватчиков, 17 вражеских артиллерийских систем, 12 боевых бронированных машин, 8 танков и средство противовоздушной обороны России.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ порядка 251 620 (+820) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4 262 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8 290 (+12) ед,
- артиллерийских систем ‒ 5 013 (+17) ед,
- РСЗО ‒ 711 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 469 (+1) ед,
- самолетов ‒ 315 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 312 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4 175 (+17),
- крылатые ракеты ‒ 1 377 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7 479 (+19) ед,
- специальная техника ‒ 742 (+5).
Данные уточняются.