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Россия лишилась за сутки еще 820 военных, 8 танков и средства ПВО

Елена РощинаСреда, 9 августа 2023, 08:15

За последние сутки защитники Украины уничтожили около 820 российских захватчиков, 17 вражеских артиллерийских систем, 12 боевых бронированных машин, 8 танков и средство противовоздушной обороны России.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ порядка 251 620 (+820) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4 262 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8 290 (+12) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 5 013 (+17) ед,
  • РСЗО ‒ 711 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 469 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 312 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4 175 (+17),
  • крылатые ракеты ‒ 1 377 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7 479 (+19) ед,
  • специальная техника ‒ 742 (+5).

Данные уточняются.

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Темы: войнаРосcияГенштаб
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