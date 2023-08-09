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В Раде приняла присягу новый нардеп от "Слуги народа"

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 15:40
В Раде приняла присягу новый нардеп от Слуги народа
фото "Слуги народа"

К фракции "Слуга народа" присоединилась новый народный депутат Наталья Локтионова.

Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Вместо Юрия Аристова, который потерял мандат, присягу приняла Локтионова, которая баллотировалась в Верховную Раду под №146 в списке партии "Слуга народа".

Прямая речь Палийчук: "Наталья Локтионова в нашей команде с первых дней. Она помогала на президентских и парламентских выборах, отвечала за проведение мероприятий, координировала работу региональных команд. С 2021 года является членом Контрольно-ревизионной комиссии нашей партии.

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Окончила Киевский национальный экономический университет им. В.Гетьмана, магистр по международным отношениям. С 2003 по 2018 год работала по специальности в международных компаниях".

Напомним: Наталья Локтионова является родной сестрой помощницы президента Украины Марии Левченко.

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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