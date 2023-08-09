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Пограничники закрыли въезд в Украину 71-летнему россиянину, который любит "русский мир"

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 16:56
Пограничники закрыли въезд в Украину 71-летнему россиянину, который любит русский мир
фото ГПСУ

Пограничники запретили въезд 71-летнему россиянину, который жил в Украине, и симпатизировал "русскому миру".

Источник: Госпогранслужба

Детали: В поле зрения правоохранителей мужчина попал в пункте пропуска "Староказачье" в Одесской области на границе с Молдовой.

Отмечается, что владелец паспорта с двуглавой птицей с 2003 года имел вид на постоянное проживание в Украине и ехал из-за границы в сопровождении дочери - гражданки Украины.

Несмотря на длительное проживание в нашей стране, мужчина оставался близким к идеологии "русского мира". Во время проведения фильтрационных мероприятий пограничники совместно с представителями СБУ в его мобильном телефоне обнаружили контент, свидетельствующий о приверженности к российской агрессивной политике.

Указано, что даже во время общения в пункте пропуска россиянин выражал свое недовольство, что в Украине меняют даты празднования праздников или годовщин и отказываются от других символов российского империализма.

За приверженность к политике страны-агрессора пограничники запретили мужчине въезд в Украину сроком на три года.

Темы: Пограничная службаРосcия
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