Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы объяснили, почему в Telegram запестрело сообщениями о пусках "Кинжалов"

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 19:15
Воздушные силы объяснили, почему в Telegram запестрело сообщениями о пусках Кинжалов
Юрий Игнат. скриншот

Во время второго взлета истребителя МиГ-31К в России 9 августа работа вражеской РЭБ имитировала запуск "Кинжалов".

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Что произошло? Очередной взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка. Как известно МиГ-31К является носителем аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал"... Когда был зафиксирован уже отбой тревоги, был повторный взлет, поэтому была вероятная угроза применения ракет "Кинжал".

Собственно, почему поднялось это информационное напряжение. Потому что была "засечка" в районе северных областей. Соответственно многие телеграмм-каналы уже начали писать, что движутся ракеты "Кинжал" в направлении Винницкой области или других.

"Засечка" со скоростью 7500 (км в час) - это характерный маркер того, что это может двигаться именно аэробаллистическая ракета. Такие же "засечки" были и накануне Дня Воздушных сил, когда враг "поздравил" нас с профессиональным праздником таким образом. Но тогда были реальные "Кинжалы", три пуска ракет и между ними было и несколько имитационных.

Имитационные - то есть работают вражеские средства радиоэлектронной борьбы и, собственно, создаются такие ложные "метки". Такие метки, очевидно, были и сейчас".

Детали: Офицер отметил, что информации о прилетах или взрывах на территории Украины нет.

В то же время Игнат посоветовал не испытывать судьбу и каждый раз соответствующим образом реагировать на воздушную тревогу.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
воздушная тревога
Угроза пусков "Кинжалов": вторая тревога по всей Украине длилась почти полчаса
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Из-за взлета МиГа по всей Украине объявляли воздушную тревогу
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: