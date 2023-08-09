Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы объяснили, почему в Telegram запестрело сообщениями о пусках "Кинжалов"

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 19:15
Воздушные силы объяснили, почему в Telegram запестрело сообщениями о пусках Кинжалов
Юрий Игнат. скриншот

Во время второго взлета истребителя МиГ-31К в России 9 августа работа вражеской РЭБ имитировала запуск "Кинжалов".

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Что произошло? Очередной взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка. Как известно МиГ-31К является носителем аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал"... Когда был зафиксирован уже отбой тревоги, был повторный взлет, поэтому была вероятная угроза применения ракет "Кинжал".

Собственно, почему поднялось это информационное напряжение. Потому что была "засечка" в районе северных областей. Соответственно многие телеграмм-каналы уже начали писать, что движутся ракеты "Кинжал" в направлении Винницкой области или других.

Реклама:

"Засечка" со скоростью 7500 (км в час) - это характерный маркер того, что это может двигаться именно аэробаллистическая ракета. Такие же "засечки" были и накануне Дня Воздушных сил, когда враг "поздравил" нас с профессиональным праздником таким образом. Но тогда были реальные "Кинжалы", три пуска ракет и между ними было и несколько имитационных.

Имитационные - то есть работают вражеские средства радиоэлектронной борьбы и, собственно, создаются такие ложные "метки". Такие метки, очевидно, были и сейчас".

Детали: Офицер отметил, что информации о прилетах или взрывах на территории Украины нет.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Игнат посоветовал не испытывать судьбу и каждый раз соответствующим образом реагировать на воздушную тревогу.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
воздушная тревога
Угроза пусков "Кинжалов": вторая тревога по всей Украине длилась почти полчаса
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Из-за взлета МиГа по всей Украине объявляли воздушную тревогу
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: