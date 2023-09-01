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Во Львовской области будут судить капитана, который избил военнослужащего

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 20:09
Во Львовской области будут судить капитана, который избил военнослужащего
Пострадавший военнослужащий. ФОТО ГБР

Во Львовской области направили в суд обвинительный акт в отношении капитана Государственной пограничной службы Украины из-за избиения солдата.

Источник: сообщил Офис генпрокурора

Детали: По данным расследования, 24 июня 2023 года начальник второй пограничной заставы отдела пограничной службы подошел к солдату, который справлял естественную нужду вблизи палатки на полигоне. Он несколько раз ударил его.

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Дословно: ", Таким образом, офицер хотел наказать подчиненного, а также повысить собственный авторитет среди военнослужащих.

Пострадавший получил тяжелые травмы - разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Он перенес операцию, и длительное время находился на лечении".

Детали: Офицеру грозит до 12 лет лишения свободы.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 14 августа в одной из воинских частей в Одесской области избили военнослужащего.
  • На Полтавщине работники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из районных отделов ТЦК, который вместе с двумя другими военными избил до потери сознания подчиненного.
  • ГБР расследует случай жестокого избиения офицером раненого солдата в воинской части на Волыни; офицер находился там под круглосуточным арестом в качестве обвиняемого по другому делу.

Темы: суддрака
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