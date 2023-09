Байден объявит о "значительном" пакете помощи Украине – СМИ

Собеседник в администрации президента США сообщает, что президент Джо Байден в четверг, 21 сентября, во время визита Владимира Зеленского должен объявить об очередном пакете военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша

Детали: "Ожидается, что Джо Байден объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг, во время визита (Владимира. – Ред.) Зеленского в Вашингтон", – написал журналист.

Источником информации, очевидно, стал собеседник в администрации президента США; об объявлении нового пакета помощи пишут другие СМИ, ссылаясь на такого собеседника.

‼️ Joe Biden is expected to announce a significant military aid package for Ukraine on Thursday, during Zelenskyy's visit to Washington, DC.