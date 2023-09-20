Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден объявит о "значительном" пакете помощи Украине – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 18:48
Байден объявит о значительном пакете помощи Украине – СМИ
Джо байден. Фото getty images

Собеседник в администрации президента США сообщает, что президент Джо Байден в четверг, 21 сентября, во время визита Владимира Зеленского должен объявить об очередном пакете военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша

Детали: "Ожидается, что Джо Байден объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг, во время визита (Владимира. – Ред.) Зеленского в Вашингтон", – написал журналист.

Реклама:

Источником информации, очевидно, стал собеседник в администрации президента США; об объявлении нового пакета помощи пишут другие СМИ, ссылаясь на такого собеседника.

ВИДЕО ДНЯ

Что именно будет входить в новый пакет помощи, не сообщается, но известно, что украинская сторона последние месяцы активно просит США предоставить дальнобойные ракетные системы ATACMS для поражения целей в российском тылу.

Напомним, Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретится со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступит с речью, а после этого проведет встречу с Джо Байденом в Белом доме.

Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.

Темы: БайденСШАпомощь УкраинеЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
Байден
Уступки для России по отношению к Украине недопустимы - Байден в Генасамблее ООН
Байден хочет услышать от Зеленского о ситуации на поле боя – Кирби
СМИ: Зеленский планирует встретиться с Байденом и посетить Генассамблею ООН
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: