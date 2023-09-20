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Байден объявит о "значительном" пакете помощи Украине – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 18:48
Байден объявит о значительном пакете помощи Украине – СМИ
Джо байден. Фото getty images

Собеседник в администрации президента США сообщает, что президент Джо Байден в четверг, 21 сентября, во время визита Владимира Зеленского должен объявить об очередном пакете военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша

Детали: "Ожидается, что Джо Байден объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг, во время визита (Владимира. – Ред.) Зеленского в Вашингтон", – написал журналист.

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Источником информации, очевидно, стал собеседник в администрации президента США; об объявлении нового пакета помощи пишут другие СМИ, ссылаясь на такого собеседника.

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Что именно будет входить в новый пакет помощи, не сообщается, но известно, что украинская сторона последние месяцы активно просит США предоставить дальнобойные ракетные системы ATACMS для поражения целей в российском тылу.

Напомним, Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретится со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступит с речью, а после этого проведет встречу с Джо Байденом в Белом доме.

Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.

Темы: БайденСШАпомощь УкраинеЗеленский
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