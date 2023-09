Байден оголосить про "значний" пакет допомоги Україні – ЗМІ

Співрозмовник в адміністрації президента США повідомляє, що президент Джо Байден у четвер, 21 вересня, під час візиту Володимира Зеленського, має оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша

Деталі: "Очікується, що Джо Байден оголосить про значний пакет військової допомоги Україні в четвер, під час візиту (Володимира. – Ред.) Зеленського до Вашингтона", – написав журналіст.

