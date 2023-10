Боррель з неоголошеним візитом прибув до Одеси

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель неанонсовано прибув до Одеси.

Джерело: Боррель у Twitter

Пряма мова Борреля: "Одеса - прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу.

Натомість воно з'являється в новинах як мішень путінської війни.

ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією.

Минув рік з часу незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW