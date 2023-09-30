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Боррель з неоголошеним візитом прибув до Одеси

Роман ПетренкоСубота, 30 вересня 2023, 16:25
Боррель з неоголошеним візитом прибув до Одеси
скриншот

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель неанонсовано прибув до Одеси.

Джерело: Боррель у Twitter

Пряма мова Борреля: "Одеса - прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу.

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Натомість воно з'являється в новинах як мішень путінської війни.

ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією.

Минув рік з часу незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Україна має повне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією".

Деталі: Боррель також пообіцяв, що ЄС буде з Україною "стільки, скільки буде потрібно".

Теми: ОдесаЄС
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