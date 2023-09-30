Боррель з неоголошеним візитом прибув до Одеси
Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель неанонсовано прибув до Одеси.
Джерело: Боррель у Twitter
Пряма мова Борреля: "Одеса - прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу.
Натомість воно з'являється в новинах як мішень путінської війни.
ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією.
Минув рік з часу незаконної анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023
Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.
The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.
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Україна має повне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією".
Деталі: Боррель також пообіцяв, що ЄС буде з Україною "стільки, скільки буде потрібно".