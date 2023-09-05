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Московские аэропорты отменили и задержали почти полсотни авиарейсов

Ольга ГлущенкоВторник, 5 сентября 2023, 03:44
Московские аэропорты отменили и задержали почти полсотни авиарейсов
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

Ночью 5 сентября в московских аэропортах в очередной раз задержали и отменили авиарейсы.

Источник: российское издание РИА-Новости со ссылкой на Flightradar24, ТАСС

Детали: 14 рейсов задержаны, еще 5 отменены в московских аэропортах "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево".

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Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над этими районами пока нет ни одного самолета.

Что предшествовало: Ночью 4 сентября закрывали на прилет и вылет самолетов аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", были задержаны и отменены десятки рейсов.

Обновлено: После 6 утра российские СМИ сообщили, что почти 50 рейсов задерживаются в Москве на вылет и прилет, еще шесть отменены, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

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По данным на 05:45, в "Домодедово" задержаны шесть рейсов, два отменены. Во "Внуково" задерживаются 17 рейсов и один отменен, в "Шереметьево" задержаны 23 рейса. В "Жуковском" отменены три рейса.

После 7.30 Росавиация сообщила о штатной работе "Жуковского".

Темы: Росcияаэропортавиа
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