Ночью в Киеве "минировали" все вокзалы и некоторые медучреждения − КГВА
Информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров столицы не подтвердилась, так же как и не подтвердились сообщения о заминировании всех вокзалов и некоторых медучреждений в Киеве ночью 5 сентября.
Источник: КГВА в Telegram
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Как и ожидалось, информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева оказалась ложным вызовом. Кроме того, ночью полиция получила сообщение о заминировании всех вокзалов Киева и некоторых медицинских учреждений. После тщательной проверки эта информация также не подтвердилась − снова ложные вызовы".
Детали: Он призвал жителей столицы сохранять спокойствие, потому что именно паники, хаоса и страха хочет враг.
"Но не получит. Ситуация с безопасностью в Киеве контролируемая. И один из главных факторов ее стабильности − уверенность киевлян в собственной защите, в наших Вооруженных Силах, в нашей победе!", − подытожил Попко.
Предыстория:
- Утром 4 сентября в полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей столицы. По состоянию на вечер информация не подтвердилась.
- 1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ, но после проверки эта информация не подтвердилась.