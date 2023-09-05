Ночью в Киеве "минировали" все вокзалы и некоторые медучреждения − КГВА

Информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров столицы не подтвердилась, так же как и не подтвердились сообщения о заминировании всех вокзалов и некоторых медучреждений в Киеве ночью 5 сентября.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Как и ожидалось, информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева оказалась ложным вызовом. Кроме того, ночью полиция получила сообщение о заминировании всех вокзалов Киева и некоторых медицинских учреждений. После тщательной проверки эта информация также не подтвердилась − снова ложные вызовы".

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Детали: Он призвал жителей столицы сохранять спокойствие, потому что именно паники, хаоса и страха хочет враг.

"Но не получит. Ситуация с безопасностью в Киеве контролируемая. И один из главных факторов ее стабильности − уверенность киевлян в собственной защите, в наших Вооруженных Силах, в нашей победе!", − подытожил Попко.

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