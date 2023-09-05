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За добу Росія завдала 32 авіаудари – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 19:19
За добу Росія завдала 32 авіаудари – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

За минулу добу Росія завдала 32 авіаційних удари, ще 39 разів обстріляла з РСЗВ позиції наших військ та населені пункти.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 5 вересня

Деталі: Протягом доби на фронті було понад 20 бойових зіткнень.

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Окупанти вели безрезультатні наступальні дії на Лиманському напрямку в районі Новоєгорівки Луганської області; на Бахмутському напрямку північніше Кліщіївки Донецької області та в районі Мар’їнки Донецької області.

Водночас, за даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Дослівно: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 склад боєприпасів противника".

Передісторія:

  • Управління стратегічних комунікацій Збройних сил увечері 5 вересня показало відео, як українські військові ліквідували склад військового спорядження росіян у Донецькій області.

Теми: Генштабвійнаобстріл
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