В РДК заявили, что убили сотрудника ФСБ и ранили еще 10 человек во время рейда

Российский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, заявил о рейде в приграничной полосе, во время которого пострадали сотрудники российской Федеральной службы безопасности.

Источник: РДК в Telegram

Дословно: "Представители РДК, совместно со смежными подразделениями, провели очередной успешный огневой рейд в пограничной полосе. По меньшей мере один сотрудник ФСБ погиб, около 10 ранены".

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Что предшествовало:

Во вторник 5 сентября РДК взял на себя ответственность за рейд в Брянскую область России 4 сентября и сообщил о ликвидации двух сотрудников пограничной службы ФСБ.

Ранее РДК сообщали, что вместе с СБУ провели атаку на аэродром в Курской области России 27 августа.

24 июня РДК и легион "Свобода России" поддержали мятеж "вагнеровцев" против российских властей и призвали своих сторонников к активным действиям.

РДК в мае заявляли, что пересекали границу и заходили на территорию России.