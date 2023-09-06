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В РДК заявили, что убили сотрудника ФСБ и ранили еще 10 человек во время рейда

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 17:19
В РДК заявили, что убили сотрудника ФСБ и ранили еще 10 человек во время рейда

Российский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, заявил о рейде в приграничной полосе, во время которого пострадали сотрудники российской Федеральной службы безопасности.

Источник: РДК в Telegram

Дословно: "Представители РДК, совместно со смежными подразделениями, провели очередной успешный огневой рейд в пограничной полосе. По меньшей мере один сотрудник ФСБ погиб, около 10 ранены".

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Что предшествовало:

  • Во вторник 5 сентября РДК взял на себя ответственность за рейд в Брянскую область России 4 сентября и сообщил о ликвидации двух сотрудников пограничной службы ФСБ.
  • Ранее РДК сообщали, что вместе с СБУ провели атаку на аэродром в Курской области России 27 августа.
  • 24 июня РДК и легион "Свобода России" поддержали мятеж "вагнеровцев" против российских властей и призвали своих сторонников к активным действиям.
  • РДК в мае заявляли, что пересекали границу и заходили на территорию России.

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Темы: РосcияФСБвойнаУкраина
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