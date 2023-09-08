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В Курской области РФ 22 человека отравились шаурмой: одна девушка скончалась

Ирина БалачукПятница, 8 сентября 2023, 13:38
В Курской области РФ 22 человека отравились шаурмой: одна девушка скончалась
Место, где отравились россияне. Фото из Telegram RT

22 человека отравились шаурмой в городе Льгове Курской области России, из них одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока.

Источник: российское пропагандистское издание RT

Детали: У пострадавших обнаружили стафилококк. Сообщается, что шаурму готовили из продуктов, на которые не оформлялись документы.

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По решению Роспотребнадзора работа павильона "Шаурма на Гагарина" приостановлена.  

По данному факту возбудили уголовное дело.

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Темы: Росcияеда
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