В Курской области РФ 22 человека отравились шаурмой: одна девушка скончалась
Пятница, 8 сентября 2023, 13:38
22 человека отравились шаурмой в городе Льгове Курской области России, из них одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока.
Источник: российское пропагандистское издание RT
Детали: У пострадавших обнаружили стафилококк. Сообщается, что шаурму готовили из продуктов, на которые не оформлялись документы.
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По решению Роспотребнадзора работа павильона "Шаурма на Гагарина" приостановлена.
По данному факту возбудили уголовное дело.
Предыстория:
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- В июне сообщалось, что в России от отравления суррогатным пивным напитком "Мистер сидр" умерли 36 человек, в том числе и ребенок. В общем напитком отравились 106 человек.