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Возле Новоегоровки враг создал "ударный кулак", хочет прорвать оборону – Евлаш

Валентина РоманенкоПятница, 8 сентября 2023, 14:42
Возле Новоегоровки враг создал ударный кулак, хочет прорвать оборону – Евлаш
Илья Евлаш. скриншот

Российские оккупационные войска пытаются прорвать украинскую оборону в районе Новоегоровки и атакуют в районе Синьковки на Лимано-Купянском направлении.

Источник: спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Россияне продолжают готовить свои штурмовые подразделения, чтобы прорвать нашу оборону на Лимано-Купянском направлении, быть готовыми стоит всегда, поскольку они постоянно пытаются устраивать какие-то провокации и диверсии, ведется обстрел позиций Сил обороны".

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Детали: По данным спикера, за прошедшие сутки враг 554 раза бил из всей имеющейся номенклатуры оружия, включая авиацию.

По словам Евлаша, в направлении Новоегоровки враг сформировал так называемый "ударный кулак". Основной акцент оккупанты, как и раньше, делают на "живую силу".

Захватчики собирают сводные подразделения из остатков различных не добитых подразделений. Привлекают к ведению боевых действий всех, кого возможно, даже связистов "переквалифицируют" на штурмовиков.

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За минувшие сутки противник 68 раз обстрелял Новоегоровку и около 25 - Синьковку. В то же время украинским защитникам удалось уничтожить 101 оккупанта, два танка Т-72, пушки Д-20 и Д-30, а также три БПЛА.

Как заверил Евлаш, Силы обороны сейчас принимают все необходимые меры для того, чтобы исключить прорыв на этом направлении.

Что предшествовало: Начальник областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что российские военные формируют штурмовые отряды и будут пытаться оккупировать город Купянск Харьковской области.

Темы: война
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