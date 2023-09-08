Силы обороны Украины имеют успех в районе Роботино – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют успех в районе южнее Роботино.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 8 сентября

Прямая речь: "В течение суток состоялось 24 боевых столкновения. Враг нанес 10 ракетных, 60 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах".

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"Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражено 1 склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника".

Детали: Украинские военные отбили атаки оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области. Продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском направлении в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 10 атак врага.