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КНДР готова заключить соглашение с Россией о поставках оружия – FT

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 сентября 2023, 05:54
КНДР готова заключить соглашение с Россией о поставках оружия – FT
Ким Чен Ын и Путин, фото: AFP via Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов заключить с российским диктатором Владимиром Путиным соглашение о поставках оружия.

Источник: Financial Times со ссылкой на оценки экспертов

Дословно: "Пока непонятно, что будет предусматривать соглашение между Северной Кореей и Россией. Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности - все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева".

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Детали: FT отмечает, что в ответ Москва могла бы предложить зерно, нефть и военные технологии, а также валюту в качестве оплаты.

Кроме того, говорится в публикации, таким образом Россию можно склонить к предоставлению Северной Корее "высокочувствительных военных технологий", которые могут усилить угрозы со стороны КНДР Корее и Японии.

"Сотрудничество между Россией и Северной Кореей может выйти за пределы соглашений по обычным вооружениям и продовольственной/энергетической помощи, возможно, до передовых технологий для спутников, атомных подводных лодок и баллистических ракет", – приводит слова экспертов издание.

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Напомним: Вице-президент США Камала Харрис заявила, что ожидаемая встреча между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным для оказания военной поддержки Москве в ее агрессии против Украины станет "большой ошибкой".

Ранее в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить возможность поставки РФ большего количества оружия для войны в Украине.

Темы: Северная КореяРосcияоружиевойна
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