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Украинская легкоатлетка получила "серебро" на предпоследнем этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе

"Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 07:58
Украинская легкоатлетка получила серебро на предпоследнем этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
МАРИНА БЕХ-РОМАНЧУК. ФОТО GETTY IMAGES FOR WORLD ATHLETICS

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала серебряным призером предпоследнего этапа Бриллиантовой лиги, который прошел в Брюсселе.

Источник: Суспільне

Детали: Медаль легкоатлетка получила в тройном прыжке.

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Бех-Романчук выступила на Бриллиантовой лиге в Брюсселе после этапа в Цюрихе. Там украинка, соревнуясь также в тройном прыжке, впервые за год не попала на подиум именно в этом легкоатлетическом виде.

Это вторая медаль для Украины на этапе в Брюсселе, первая награда и участие в Суперфинале Бриллиантовой лиги как в тройном прыжке, так и в прыжках в длину.

В то же время в Бельгии украинская легкоатлетка боролась за медали – ее соперницами стали Шаника Риккетс с Ямайки, итальянка Дарья Деркач, доминиканка Теа Лафон. Не вышла на старт американка Тори Франклин.

ВИДЕО ДНЯ

Бриллиантовая лига. Тройной прыжок, женщины:

  • Шаника Риккетс (Ямайка) – 15.01 м
  • Марина Бех-Романчук (Украина) – 14.57 м
  • Теа Лафон (Доминиканская республика) – 14.49 м

Темы: спорт
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