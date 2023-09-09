Украинская легкоатлетка получила "серебро" на предпоследнем этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала серебряным призером предпоследнего этапа Бриллиантовой лиги, который прошел в Брюсселе.
Источник: Суспільне
Детали: Медаль легкоатлетка получила в тройном прыжке.
Бех-Романчук выступила на Бриллиантовой лиге в Брюсселе после этапа в Цюрихе. Там украинка, соревнуясь также в тройном прыжке, впервые за год не попала на подиум именно в этом легкоатлетическом виде.
Это вторая медаль для Украины на этапе в Брюсселе, первая награда и участие в Суперфинале Бриллиантовой лиги как в тройном прыжке, так и в прыжках в длину.
В то же время в Бельгии украинская легкоатлетка боролась за медали – ее соперницами стали Шаника Риккетс с Ямайки, итальянка Дарья Деркач, доминиканка Теа Лафон. Не вышла на старт американка Тори Франклин.
Бриллиантовая лига. Тройной прыжок, женщины:
- Шаника Риккетс (Ямайка) – 15.01 м
- Марина Бех-Романчук (Украина) – 14.57 м
- Теа Лафон (Доминиканская республика) – 14.49 м