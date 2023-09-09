Українська легкоатлетка здобула "срібло" на передостанньому етапі Діамантової ліги у Брюcселі
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала срібною призеркою передостаннього етапу Діамантової ліги, що пройшов у Брюcселі.
Джерело: Суспільне
Деталі: Медаль легкоатлетка здобула у потрійному стрибку.
Бех-Романчук виступила на Діамантовій лізі у Брюcселі після етапу у Цюриху. Там українка, змагаючись також у потрійному стрибку, уперше за рік не потрапила на подіум саме у цьому легкоатлетичному виді.
Це друга медаль для України на етапі у Брюсcелі, перша нагорода і участь у Суперфіналі Діамантової ліги як у потрійному стрибку, так і у стрибках у довжину.
Водночас у Бельгії українська легкоатлетка боролася за медалі – її суперницями стали Шаніка Ріккетс з Ямайки, італійка Дар'я Деркач, домініканка Теа Лафон. Не вийшла на старт американка Торі Франклін.
Діамантова ліга. Потрійний стрибок, жінки:
- Шаніка Ріккетс (Ямайка) – 15.01 м
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.57 м
- Теа Лафон (Домініканська республіка) – 14.49 м
Нагадаємо: У серпні Бех-Романчук вперше в кар'єрі здобула сріблу медаль у змаганнях з потрійного стрибка. Її нагорода стала першою для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті.