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Українська легкоатлетка здобула "срібло" на передостанньому етапі Діамантової ліги у Брюcселі

"Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 07:58
Українська легкоатлетка здобула срібло на передостанньому етапі Діамантової ліги у Брюcселі
МАРИНА БЕХ-РОМАНЧУК. ФОТО GETTY IMAGES FOR WORLD ATHLETICS

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала срібною призеркою передостаннього етапу Діамантової ліги, що пройшов у Брюcселі.

Джерело: Суспільне

Деталі: Медаль легкоатлетка здобула у потрійному стрибку.

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Бех-Романчук виступила на Діамантовій лізі у Брюcселі після етапу у Цюриху. Там українка, змагаючись також у потрійному стрибку, уперше за рік не потрапила на подіум саме у цьому легкоатлетичному виді.

Це друга медаль для України на етапі у Брюсcелі, перша нагорода і участь у Суперфіналі Діамантової ліги як у потрійному стрибку, так і у стрибках у довжину.

Водночас у Бельгії українська легкоатлетка боролася за медалі – її суперницями стали Шаніка Ріккетс з Ямайки, італійка Дар'я Деркач, домініканка Теа Лафон. Не вийшла на старт американка Торі Франклін.

ВІДЕО ДНЯ

Діамантова ліга. Потрійний стрибок, жінки:

  • Шаніка Ріккетс (Ямайка) – 15.01 м
  • Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.57 м
  • Теа Лафон (Домініканська республіка) – 14.49 м

Нагадаємо: У серпні Бех-Романчук вперше в кар'єрі здобула сріблу медаль у змаганнях з потрійного стрибка. Її нагорода стала першою для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті.

Теми: спорт
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