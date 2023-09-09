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Землетрясение в Марокко: погибло более 800 человек, МИД проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев

Станислав ПогориловСуббота, 9 сентября 2023, 14:59
Землетрясение в Марокко: погибло более 800 человек, МИД проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев
Фото: Getty Images

Количество погибших в результате землетрясения в Марокко, которое произошло ночью, достигло 820 человек, МИД Украины проверяет наличие наших граждан среди пострадавших.

Источник: ВВС, представитель МИД Олег Николенко в соцсети X

Прямая речь Николенко: "МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших людей в результате землетрясения в Марокко. Сейчас такая информация не поступала. Для получения помощи украинцы должны обратиться на "горячую линию" украинского посольства в Рабате: +212 6 61 18 63 90".

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Детали: Землетрясения магнитудой 6,8 произошло примерно в 70 км от Марракеша. Количество пострадавших продолжает расти.

Геофизический центр Марокко сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Атласских гор. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 и сообщила, что оно произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км.

Официальная информация о происшествии появилась только через несколько часов.

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Темы: землетрясениечрезвычайное происшествие
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