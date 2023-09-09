Зеленский поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Источник: Офис президента

Дословно: "Лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и Королевством Саудовская Аравия в продолжение их диалога, начатого во время двусторонней встречи в Джидде 19 мая текущего года".

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"Президент отдельно отметил успешное проведение в Саудовской Аравии 5 августа этого года второй встречи советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств стран мира по ключевым принципам устойчивого и справедливого мира в Украине".

Что предшествовало: Участники саммита в Саудовской Аравии достигли понимания относительно уважения к территориальной целостности Украины.