Россияне продолжают обстреливать Херсонщину: есть погибший и раненые

В результате обстрелов со стороны РФ на Херсонщине в воскресенье погиб мужчина, еще трое гражданских получили ранения.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Около 16:50 оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава. В результате удара разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден объект критической инфраструктуры.

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Под вражеским огнем была и Тягинка. Там смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения, который находился во дворе дома.

Также оккупанты атаковали Веселое. В больницу с травмами конечностей и контузией доставили 63-летнюю женщину".

Детали: В ОВА также сообщили, что в ночь на воскресенье оккупационные войска обстреляли Станислав.

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Ранения получили двое мужчин, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще двух женщин спасатели достали из-под завалов.