Крымских татар Джелялова и братьев Ахтемовых этапировали из Крыма в РФ

Российские оккупанты 2 октября вывезли из Крыма осужденных первого заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла (Джелялова) и активистов Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова, их этапировали в тюрьмы Российской Федерации.

Источник: супруга крымского политика и активиста Наримана Джелялова Левиза Джелялова в Facebook

Прямая речь: "Сегодня Наримана, Асана и Азиза насильно вывезли из Крыма, этапировав в тюрьмы.

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Я даже представить не могу, как тяжело Нариману уезжать из Крыма, ведь его любовь к Родине – она неиссякаема. Несмотря на угрозы, он один из тех, которые оставались и боролись за право свободно и честно жить в Крыму".

Детали: Левиза Джелялова подчеркнула, что оккупационніе власти обвинили ни в чем не повинных людей "в глупых и абсурдных деяниях", сфабриковали дело против Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых.

По ее словам, работники СИЗО в последние несколько недель пребывания Наримана там также препятствовали их встречам и общению посредством писем и звонков. Джелял лишь смог передать послание через адвоката и заверил, что уезжает не по своей воле.

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Предыстория:

23 августа 2021 года в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), которое предусматривает лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

3-4 сентября в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

ФСБ заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемовы якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму, а Наримана Джелялова назвала посредником.

21 сентября 2022 года подконтрольный России Верховный суд Крыма огласил приговор фигурантам "дела о диверсии на газопроводе" в Перевальном: Наримана Джелялова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Асана Ахтемова – к 15 годам, Азиза Ахтемова – к 13 годам колонии строгого режима, всем им также присудили штрафы.

В апреле 2023 года правозащитные организации призвали мир помешать депортации на территорию РФ незаконно осужденных крымских татар Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых, а Россию - немедленно освободить их как граждан Украины, задержанных по политическим мотивам.

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