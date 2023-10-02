Оккупанты перебрасывают ПВО в Симферополь и ставят в Крыму "зубы дракона" – сопротивление

По данным Центра национального сопротивления, российские оккупанты перебрасывают средства ПВО в Симферополь, а также обустраивают новые оборонительные сооружения, так называемые "зубы дракона".

Источник: ЦНС со ссылкой на информацию крымского подполья

Детали: Сопротивление отмечает, что российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове.

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В частности, пишет ЦНС, зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь.

Кроме того, крымское подполье фиксирует сооружение новых фортификационных сооружений, так называемых "зубов дракона".

Напомним: Во временно оккупированном Крыму после серии ударов по военным объектам ФСБ РФ почти ежедневно заявляет о задержании подозреваемых в "шпионаже".

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