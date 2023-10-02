Оккупанты перебрасывают ПВО в Симферополь и ставят в Крыму "зубы дракона" – сопротивление
По данным Центра национального сопротивления, российские оккупанты перебрасывают средства ПВО в Симферополь, а также обустраивают новые оборонительные сооружения, так называемые "зубы дракона".
Источник: ЦНС со ссылкой на информацию крымского подполья
Детали: Сопротивление отмечает, что российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове.
В частности, пишет ЦНС, зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь.
Кроме того, крымское подполье фиксирует сооружение новых фортификационных сооружений, так называемых "зубов дракона".
Напомним: Во временно оккупированном Крыму после серии ударов по военным объектам ФСБ РФ почти ежедневно заявляет о задержании подозреваемых в "шпионаже".
В Джанкое оккупированного Крыма горели склады – оккупанты уверяют, что это "осколки от сбитой ракеты".
Предыстория:
- Утром 22 сентября Министерство обороны РФ заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
- Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
- По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них − российские генералы.
- К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.