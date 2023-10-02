Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты перебрасывают ПВО в Симферополь и ставят в Крыму "зубы дракона" – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 октября 2023, 05:56
Оккупанты перебрасывают ПВО в Симферополь и ставят в Крыму зубы дракона – сопротивление
"зубы дракона". Иллюстративное фото, источник: росзми

По данным Центра национального сопротивления, российские оккупанты перебрасывают средства ПВО в Симферополь, а также обустраивают новые оборонительные сооружения, так называемые "зубы дракона".

Источник: ЦНС со ссылкой на информацию крымского подполья

Детали: Сопротивление отмечает, что российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове.

Реклама:

В частности, пишет ЦНС, зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь.

Кроме того, крымское подполье фиксирует сооружение новых фортификационных сооружений, так называемых "зубов дракона".

Напомним: Во временно оккупированном Крыму после серии ударов по военным объектам ФСБ РФ почти ежедневно заявляет о задержании подозреваемых в "шпионаже".

ВИДЕО ДНЯ

В Джанкое оккупированного Крыма горели склады – оккупанты уверяют, что это "осколки от сбитой ракеты".

Предыстория:

  • Утром 22 сентября Министерство обороны РФ заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
  • Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
  • По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
  • Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них − российские генералы.
  • К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.

Темы: Крымоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Крым
В Джанкое после ракетной атаки горели склады
Партизаны фиксируют переброску Россией ПВО в Симферополь
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: