Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты перебрасывают ПВО в Симферополь и ставят в Крыму "зубы дракона" – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 октября 2023, 05:56
Оккупанты перебрасывают ПВО в Симферополь и ставят в Крыму зубы дракона – сопротивление
"зубы дракона". Иллюстративное фото, источник: росзми

По данным Центра национального сопротивления, российские оккупанты перебрасывают средства ПВО в Симферополь, а также обустраивают новые оборонительные сооружения, так называемые "зубы дракона".

Источник: ЦНС со ссылкой на информацию крымского подполья

Детали: Сопротивление отмечает, что российские военные получили новые распоряжения по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове.

Реклама:

В частности, пишет ЦНС, зафиксирована переброска средств ПВО в Симферополь.

Кроме того, крымское подполье фиксирует сооружение новых фортификационных сооружений, так называемых "зубов дракона".

Напомним: Во временно оккупированном Крыму после серии ударов по военным объектам ФСБ РФ почти ежедневно заявляет о задержании подозреваемых в "шпионаже".

ВИДЕО ДНЯ

В Джанкое оккупированного Крыма горели склады – оккупанты уверяют, что это "осколки от сбитой ракеты".

Предыстория:

  • Утром 22 сентября Министерство обороны РФ заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
  • Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
  • По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
  • Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них − российские генералы.
  • К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.

Темы: Крымоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива

Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала

Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно

ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары и завершает подготовку к наземной операции в Секторе Газы

В ВМС уточнили: кроме "Павла Державина" был поврежден буксир

ХАМАС поблагодарил Путина за "позицию"

Все новости...
Крым
В Джанкое после ракетной атаки горели склады
Партизаны фиксируют переброску Россией ПВО в Симферополь
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
Последние новости
23:32
Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива
23:17
Сын Эрдогана пришел на пропалестинский марш в Стамбуле – СМИ
22:50
Обстрелы Донетчины: в Авдеевке россияне убили женщину, в Очеретино ранили мужчину
22:14
Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала
21:51
Правящая партия Грузии не поддержала в ПАСЕ резолюцию о признании России диктатурой
21:20
Армия Израиля заявляет, что ХАМАС блокирует выезд населения Сектора Газа на юг
21:10
Глава МИД Британии: самая большая угроза для палестинцев – это ХАМАС
20:47
Зеленский: Почти треть территории Украины – в опасности из-за мин и снарядов
20:32
В Варшаве мужчина угрожал взорвать себя на мемориале жертвам Смоленской катастрофы
20:16
Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно
Все новости...
Реклама: