На Херсонщине россияне убили гражданскую женщину, которая сопротивлялась ограблению

Россияне на оккупированных территориях Херсонщины мародерят и похищают автомобили гражданских. Если люди пытаются отстоять свое имущество - российские военные открывают по ним огонь: на днях они убили женщину в селе Ольгино.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В ЦНС отметили, что среди оккупантов царят панические настроения из-за успешных действий Сил обороны.

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Среди рядового состава РФ все чаще обсуждаются планы по бегству из временно занятых населенных пунктов.

Поэтому фиксируется все больше случаев мародерства и угона автомобилей: в частности в Чаплинке, Железном Порту, Малых Копанях и других городах и селах.

Центр национального сопротивления получил списки российских военных, которые мародерствуют.