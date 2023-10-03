Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине россияне убили гражданскую женщину, которая сопротивлялась ограблению

"Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 06:11
На Херсонщине россияне убили гражданскую женщину, которая сопротивлялась ограблению
Российские военные, фото Getty Images

Россияне на оккупированных территориях Херсонщины мародерят и похищают автомобили гражданских. Если люди пытаются отстоять свое имущество - российские военные открывают по ним огонь: на днях они убили женщину в селе Ольгино. 

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В ЦНС отметили, что среди оккупантов царят панические настроения из-за успешных действий Сил обороны. 

Реклама:

Среди рядового состава РФ все чаще обсуждаются планы по бегству из временно занятых населенных пунктов. 

Поэтому фиксируется все больше случаев мародерства и угона автомобилей: в частности в Чаплинке, Железном Порту, Малых Копанях и других городах и селах.

Центр национального сопротивления получил списки российских военных, которые мародерствуют.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Херсонская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине подорвался и погиб наемный рабочий, который превратил трактор в разминировщик
Ночью россияне несколько раз обстреляли Херсон с левого берега Днепра
4 дрона сбили в Криворожском районе и на Херсонщине, но есть и попадания − Гуменюк
Последние новости
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
Все новости...
Реклама: