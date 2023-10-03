На Херсонщине россияне убили гражданскую женщину, которая сопротивлялась ограблению
Вторник, 3 октября 2023, 06:11
Россияне на оккупированных территориях Херсонщины мародерят и похищают автомобили гражданских. Если люди пытаются отстоять свое имущество - российские военные открывают по ним огонь: на днях они убили женщину в селе Ольгино.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: В ЦНС отметили, что среди оккупантов царят панические настроения из-за успешных действий Сил обороны.
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Среди рядового состава РФ все чаще обсуждаются планы по бегству из временно занятых населенных пунктов.
Поэтому фиксируется все больше случаев мародерства и угона автомобилей: в частности в Чаплинке, Железном Порту, Малых Копанях и других городах и селах.
Центр национального сопротивления получил списки российских военных, которые мародерствуют.
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