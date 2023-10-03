Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующий Воздушных сил показал ночную охоту за "Шахедами" в двух областях

Валентина РоманенкоВторник, 3 октября 2023, 15:00
Командующий Воздушных сил показал ночную охоту за Шахедами в двух областях
скриншот

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил подразделения ПВО за эффективную работу при отражении российской атаки 3 октября.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Сегодня хорошо поработали в Днепропетровской и Николаевской областях!

Реклама:

30 из 32 воздушных целей уничтожено подразделениями 138 Днепровской зенитной ракетной бригады, 301 Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Схід", 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь", истребительной авиацией Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.

Спасибо за работу! Вместе - к победе!".

Детали: На видео зафиксирована боевая работа зенитных ракетных комплексов и мобильной огневой группы.

Что предшествовало: В ночь на 3 октября российские оккупанты атаковали Украину с временно оккупированного Крыма: запустили "Шахеды" с мыса Чауда и ракету "Искандер-К" - из района Джанкой.

Воздушные силы сбили крылатую ракету и 29 вражеских беспилотников.

Темы: ШахедвойнаПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
Шахед
Силы ПВО ночью сбили половину "Шахедов", запущенных Россией
На юге этой ночью уничтожили 15 "Шахедов", но есть и попадания – Гуменюк
Дроны атаковали с трех направлений и пытались поразить ПВО – военные
Последние новости
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
12:04
В lifecell прокомментировали арест корпоративных прав российских олигархов: "Не имеют никакого контроля"
11:56
Газа будет без света, воды и топлива, пока не освободит заложников – минэнергетики Израиля
Все новости...
Реклама: