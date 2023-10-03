Командующий Воздушных сил показал ночную охоту за "Шахедами" в двух областях

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил подразделения ПВО за эффективную работу при отражении российской атаки 3 октября.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Сегодня хорошо поработали в Днепропетровской и Николаевской областях!

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30 из 32 воздушных целей уничтожено подразделениями 138 Днепровской зенитной ракетной бригады, 301 Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Схід", 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь", истребительной авиацией Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.

Спасибо за работу! Вместе - к победе!".

нічне полювання на "Шахеди" 3 жовтня

відео командувача Повітряних сил Миколи Олещука pic.twitter.com/T5dzQ3gu2g ВИДЕО ДНЯ October 3, 2023

Детали: На видео зафиксирована боевая работа зенитных ракетных комплексов и мобильной огневой группы.

Что предшествовало: В ночь на 3 октября российские оккупанты атаковали Украину с временно оккупированного Крыма: запустили "Шахеды" с мыса Чауда и ракету "Искандер-К" - из района Джанкой.

Воздушные силы сбили крылатую ракету и 29 вражеских беспилотников.