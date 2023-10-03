Командующий Воздушных сил показал ночную охоту за "Шахедами" в двух областях
Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил подразделения ПВО за эффективную работу при отражении российской атаки 3 октября.
Источник: Олещук в Telegram
Прямая речь: "Сегодня хорошо поработали в Днепропетровской и Николаевской областях!
30 из 32 воздушных целей уничтожено подразделениями 138 Днепровской зенитной ракетной бригады, 301 Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Схід", 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь", истребительной авиацией Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины.
Спасибо за работу! Вместе - к победе!".
нічне полювання на "Шахеди" 3 жовтня
відео командувача Повітряних сил Миколи Олещука pic.twitter.com/T5dzQ3gu2g— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 3, 2023ВИДЕО ДНЯ
Детали: На видео зафиксирована боевая работа зенитных ракетных комплексов и мобильной огневой группы.
Что предшествовало: В ночь на 3 октября российские оккупанты атаковали Украину с временно оккупированного Крыма: запустили "Шахеды" с мыса Чауда и ракету "Искандер-К" - из района Джанкой.
Воздушные силы сбили крылатую ракету и 29 вражеских беспилотников.