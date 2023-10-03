Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Прокуратура дала подробности убийства двух военных в Киеве

Валентина РоманенкоВторник, 3 октября 2023, 16:33
Прокуратура дала подробности убийства двух военных в Киеве
фото прокуратуры

Подозрение в двойном убийстве объявили военному, который расстрелял своих сослуживцев в Киеве ночью 2 октября.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Детали: Как установило следствие, солдат одной из воинских частей, дислоцированной в столице, после суточного дежурства распивал алкогольные напитки с двумя сослуживцами этой же воинской части.

Реклама:

Между мужчинами возник конфликт, фигурант расстрелял из штатного оружия обоих сослуживцев, после чего пытался покинуть место преступления, однако был задержан правоохранителями.

При задержании у мужчины изъяли автомат Калашникова с патронами.

Дословно: "При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона задержанному сообщено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство двух или более лиц.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей".

Темы: убийствоКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю – СМИ

Воздушные силы сбили 27 "Шахедов" из 36

Это военное преступление – Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа

ФотоВ секторе Газа мощные взрывы – CNN

ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем – Reuters

США назвали Иран соучастником нападения на Израиль

Все новости...
убийство
В Киеве военный застрелил двух сослуживцев, полиция начала расследование
В Киеве почтили память Гонгадзе и убитых украинских журналистов
В сеть выложили видеообращение Пригожина к "любителям обсудить его ликвидацию"
Последние новости
09:47
Россия будет избегать объявления мобилизации до выборов президента − разведка Британии
09:37
Парламент Грузии не будет осуждать намерения РФ создать базу для флота в Абхазии
09:34
В Украине продолжает расти спрос на электроавто
09:09
Белый дом: США не собираются вводить войска в Израиль
09:06
Столичное метро получило очередную партию вагонов от Варшавы
09:01
Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю – СМИ
08:34
Российский "Шахед" попал по инфраструктуре в Одесской области − ОВА
08:20
Россия потеряла еще 450 солдат, 6 танков и средство ПВО – украинский Генштаб
08:04
видео ЦАХАЛ завил, что ночью нанес удары по более 200 целям в Газе
07:45
Воздушные силы сбили 27 "Шахедов" из 36
Все новости...
Реклама: