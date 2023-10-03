Прокуратура дала подробности убийства двух военных в Киеве

Подозрение в двойном убийстве объявили военному, который расстрелял своих сослуживцев в Киеве ночью 2 октября.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Детали: Как установило следствие, солдат одной из воинских частей, дислоцированной в столице, после суточного дежурства распивал алкогольные напитки с двумя сослуживцами этой же воинской части.

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Между мужчинами возник конфликт, фигурант расстрелял из штатного оружия обоих сослуживцев, после чего пытался покинуть место преступления, однако был задержан правоохранителями.

При задержании у мужчины изъяли автомат Калашникова с патронами.

Дословно: "При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона задержанному сообщено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство двух или более лиц.

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Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей".