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Зеленский наградил воинов и осмотрел танки Leopard 2

Валентина РоманенкоВторник, 3 октября 2023, 17:05
Зеленский наградил воинов и осмотрел танки Leopard 2
фото ОП

Президент Владимир Зеленский осмотрел технику, которая участвовала в боях на Купянском направлении, и наградил бойцов.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Для меня честь сегодня - наградить наших воинов, которые отличились во время защиты нашего государства. Особая честь - наградить боевых медиков. Спасибо за защиту Украины и украинцев! Это самая важная миссия. Желаю только победы!".

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Детали: По словам Зеленского, он также осмотрел технику - танки Leopard 2 и боевые машины пехоты CV-90, которые участвовали в боях на Купянском направлении.

Президент говорит, что обсудил с экипажами результаты применения танков и БМП. По словам Зеленского, воины довольны.

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Глава государства поблагодарил бойцов за общение и шевроны.

Темы: Зеленскийвойнаоружие
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