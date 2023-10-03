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Киев снова увеличил помощь военным: на миллиард с четвертью

Евгений КизиловВторник, 3 октября 2023, 17:34
Киев снова увеличил помощь военным: на миллиард с четвертью
Кличко с военными, фото КГГА

Киевсовет на внеочередном заседании проголосовал за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1 миллиард 260 миллионов гривен.

Источник: официальный портал Киева со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко

Детали: По словам городского головы, это - средства на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны. А именно: на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и другое необходимое.

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Прямая речь Кличко: "Это - субвенция, мы перечисляем деньги военным подразделениям".

Больше деталей: В Киевсовете утверждают, что с февраля 2022 года город направил на поддержку военных более 4,8 млрд грн. Из них почти 3,5 млрд грн - в виде прямых субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные нужды воинских частей города, выполняющих боевые задачи на передовой. Почти 800 млн грн - на выплату материальной помощи защитникам и их семьям. Более 430 млн грн направили на обеспечение квартирами защитников и их семей.

На этот год Киевсовет на поддержку военных - силам безопасности и обороны - предусмотрел 5 млрд грн.

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Что предшествовало: В субботу утром под зданием Киевского городского совета уже в третий раз собирались митингующие, которые требовали от местных властей направить больше бюджетных средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

Темы: КиевВооруженные силыденьги
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