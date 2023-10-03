Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев снова увеличил помощь военным: на миллиард с четвертью

Евгений КизиловВторник, 3 октября 2023, 17:34
Киев снова увеличил помощь военным: на миллиард с четвертью
Кличко с военными, фото КГГА

Киевсовет на внеочередном заседании проголосовал за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1 миллиард 260 миллионов гривен.

Источник: официальный портал Киева со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко

Детали: По словам городского головы, это - средства на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны. А именно: на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и другое необходимое.

Реклама:

Прямая речь Кличко: "Это - субвенция, мы перечисляем деньги военным подразделениям".

Больше деталей: В Киевсовете утверждают, что с февраля 2022 года город направил на поддержку военных более 4,8 млрд грн. Из них почти 3,5 млрд грн - в виде прямых субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные нужды воинских частей города, выполняющих боевые задачи на передовой. Почти 800 млн грн - на выплату материальной помощи защитникам и их семьям. Более 430 млн грн направили на обеспечение квартирами защитников и их семей.

На этот год Киевсовет на поддержку военных - силам безопасности и обороны - предусмотрел 5 млрд грн.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В субботу утром под зданием Киевского городского совета уже в третий раз собирались митингующие, которые требовали от местных властей направить больше бюджетных средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

Темы: КиевВооруженные силыденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
Киев
Прокуратура дала подробности убийства двух военных в Киеве
Кличко прокомментировал обвал моста в Киеве: похвалил компанию Труханова и производителя балок
В Киеве военный застрелил двух сослуживцев, полиция начала расследование
Последние новости
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
12:04
В lifecell прокомментировали арест корпоративных прав российских олигархов: "Не имеют никакого контроля"
11:56
Газа будет без света, воды и топлива, пока не освободит заложников – минэнергетики Израиля
Все новости...
Реклама: