США відреагували на демонстрацію Іраном нових безпілотників

У Штатах кажуть про додаткові ризики від іранської зброї і обіцяють притягнути Тегеран до відповідальності.

Джерело: Укрінформ, який цитує заступника речника Держдепартаменту США Веданта Патела, IRNA

Пряма мова Патела: "Ми продовжимо використовувати всі наявні інструменти, щоби притягнути іранський режим до відповідальності. І ми будемо робити це в тісній взаємодії з нашими союзниками й партнерами".

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Деталі: Він додав, що використання іранської зброї, якою б вона не була, безумовно створює додаткові ризики у розхитуванні ситуації в інших регіонах, де долучений Іран.

У цьому зв’язку Пател нагадав, що впродовж останніх двох років адміністрація США звертала увагу зокрема, на поглиблення військового партнерства між іранським режимом і Російською Федерацією.

Тож, за його словами, будь-яка нова потенційно нова система озброєнь в руках Тегерана збільшує потенційний ризик дестабілізації в країнах і регіонах поза межами Ірану.

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Тим часом іранська армія вперше застосувала на практиці безпілотник Kaman-19 (Bow-19) під час масштабних навчань.

За словами представників іранської армії, майже 200 безпілотників прикривають стратегічні води Перської затоки та Оманського моря на півдні, а також у північних, східних і західних районах на території Ірану.

Зокрема, під час навчань "безпілотники Chamorosh, Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Ababil-4, Ababil-5, Kaman-12, Yazdan, Mohajer-2, Mohajer-6 піднімалися в повітря з різних куточків країни, спостерігали та ідентифікували цілі, а також охороняли і контролювали потрібні ділянки на сухопутних, повітряних і морських кордонах і в міжнародних водах".

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