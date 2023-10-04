Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США відреагували на демонстрацію Іраном нових безпілотників

Ольга Глущенко Середа, 4 жовтня 2023, 06:48
США відреагували на демонстрацію Іраном нових безпілотників
ВЕДАНТ ПАТЕЛ. ФОТО З FACEBOOK

У Штатах кажуть про додаткові ризики від іранської зброї і обіцяють притягнути Тегеран до відповідальності.

Джерело: Укрінформ, який цитує заступника речника Держдепартаменту США Веданта Патела, IRNA

Пряма мова Патела: "Ми продовжимо використовувати всі наявні інструменти, щоби притягнути іранський режим до відповідальності. І ми будемо робити це в тісній взаємодії з нашими союзниками й партнерами".

Реклама:

Деталі: Він додав, що використання іранської зброї, якою б вона не була, безумовно створює додаткові ризики у розхитуванні ситуації в інших регіонах, де долучений Іран.

У цьому зв’язку Пател нагадав, що впродовж останніх двох років адміністрація США звертала увагу зокрема, на поглиблення військового партнерства між іранським режимом і Російською Федерацією.

Тож, за його словами, будь-яка нова потенційно нова система озброєнь в руках Тегерана збільшує потенційний ризик дестабілізації в країнах і регіонах поза межами Ірану.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом іранська армія вперше застосувала на практиці безпілотник Kaman-19 (Bow-19) під час масштабних навчань.

За словами представників іранської армії, майже 200 безпілотників прикривають стратегічні води Перської затоки та Оманського моря на півдні, а також у північних, східних і західних районах на території Ірану.

Зокрема, під час навчань "безпілотники Chamorosh, Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Ababil-4, Ababil-5, Kaman-12, Yazdan, Mohajer-2, Mohajer-6 піднімалися в повітря з різних куточків країни, спостерігали та ідентифікували цілі, а також охороняли і контролювали потрібні ділянки на сухопутних, повітряних і морських кордонах і в міжнародних водах".

Читайте також: Літаючі смертоносні мопеди. Звідки взялися іранські безпілотники "Шахеди" та "Мохаджери", як вони працюють та чим з ними боротися

Теми: ІранбезпілотникиСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Іран
Іран може домовитись з Росією про передачу ракет у жовтні – ISW
США наклали санкції на мережу, яка сприяє виробництву "Шахедів" в Ірані
Київ написав союзникам про західні компоненти у "Шахедах" – ЗМІ
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: