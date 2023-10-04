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МИД уточнило: В Венеции погибли 4 украинцев, еще 4 травмированы

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 12:29
МИД уточнило: В Венеции погибли 4 украинцев, еще 4 травмированы
Автобус с туристами упал с эстакады в Венеции, Италия, фото Getty Images

По уточненной информации, четверо украинцев погибли и еще четверо получили ранения в результате ДТП с автобусом, которое произошло 3 октября в Местре, материковой части Венеции.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Европейской правде"

Детали: Николенко отметил, что итальянская сторона завершила идентификацию лиц, пострадавших в ДТП, и, по уточненным данным, погибших украинцев четверо, а не пятеро, как сообщалось ранее. Четверо других получили ранения. 

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Пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местре, Тревизо и Падуи. Угрозы их жизни нет. 

Украинские консулы оказывают украинцам консульскую помощь, держат на контроле их лечение и контактируют с родными.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 3 октября в Венеции разбился автобус, который вез туристов в кемпинг в Маргери. Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся. Следов торможения на асфальте, по предварительным данным, нет. Продолжаются следственные действия.
  • В ужасной аварии погиб 21 человек. В префектуре Венеции изначально информировали, что среди погибших есть 5 граждан Украины, а среди пострадавших – трое украинцев.

Темы: ИталияДТПтуризм
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