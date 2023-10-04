Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД уточнило: В Венеции погибли 4 украинцев, еще 4 травмированы

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 12:29
МИД уточнило: В Венеции погибли 4 украинцев, еще 4 травмированы
Автобус с туристами упал с эстакады в Венеции, Италия, фото Getty Images

По уточненной информации, четверо украинцев погибли и еще четверо получили ранения в результате ДТП с автобусом, которое произошло 3 октября в Местре, материковой части Венеции.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Европейской правде"

Детали: Николенко отметил, что итальянская сторона завершила идентификацию лиц, пострадавших в ДТП, и, по уточненным данным, погибших украинцев четверо, а не пятеро, как сообщалось ранее. Четверо других получили ранения. 

Реклама:

Пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местре, Тревизо и Падуи. Угрозы их жизни нет. 

Украинские консулы оказывают украинцам консульскую помощь, держат на контроле их лечение и контактируют с родными.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 3 октября в Венеции разбился автобус, который вез туристов в кемпинг в Маргери. Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся. Следов торможения на асфальте, по предварительным данным, нет. Продолжаются следственные действия.
  • В ужасной аварии погиб 21 человек. В префектуре Венеции изначально информировали, что среди погибших есть 5 граждан Украины, а среди пострадавших – трое украинцев.

Темы: ИталияДТПтуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Италия
МИД подтвердил: Украинцы погибли в аварии автобуса в Венеции
Среди погибших в Венеции 5 украинцев − СМИ
Украина и Италия подписали соглашение о восстановлении собора в Одессе
Последние новости
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
Все новости...
Реклама: