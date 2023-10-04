МИД уточнило: В Венеции погибли 4 украинцев, еще 4 травмированы

Автобус с туристами упал с эстакады в Венеции, Италия, фото Getty Images

По уточненной информации, четверо украинцев погибли и еще четверо получили ранения в результате ДТП с автобусом, которое произошло 3 октября в Местре, материковой части Венеции.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Европейской правде"

Детали: Николенко отметил, что итальянская сторона завершила идентификацию лиц, пострадавших в ДТП, и, по уточненным данным, погибших украинцев четверо, а не пятеро, как сообщалось ранее. Четверо других получили ранения.

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Пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местре, Тревизо и Падуи. Угрозы их жизни нет.

Украинские консулы оказывают украинцам консульскую помощь, держат на контроле их лечение и контактируют с родными.

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