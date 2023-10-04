Россияне усилили охрану Керченского моста − ВМС ВСУ

Российские захватчики снова усилили охрану незаконно построенного Керченского моста, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Источник: Плетенчук на брифинге в Медиацентре Украина − Укринформ

Прямая речь спикера ВМС: "Усилена снова охрана так называемого Крымского моста, там сейчас четыре корабля и пять катеров. Вернулись они к такому усиленному режиму несения службы, у них где-то неделю был такой перерыв, и сейчас они снова до десяти единиц там держат вокруг".

Реклама:

Детали: Он также добавил, что в Черном море сейчас находится до 5 вражеских кораблей. Ситуация остается сложной, но контролируемой, подчеркнул Плетенчук.

Предыстория: