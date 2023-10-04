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Россияне усилили охрану Керченского моста − ВМС ВСУ

Ирина БалачукСреда, 4 октября 2023, 13:43
Россияне усилили охрану Керченского моста − ВМС ВСУ
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото из Telegram Медиа центра Украина − Укринформ

Российские захватчики снова усилили охрану незаконно построенного Керченского моста, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Источник: Плетенчук на брифинге в Медиацентре Украина − Укринформ

Прямая речь спикера ВМС: "Усилена снова охрана так называемого Крымского моста, там сейчас четыре корабля и пять катеров. Вернулись они к такому усиленному режиму несения службы, у них где-то неделю был такой перерыв, и сейчас они снова до десяти единиц там держат вокруг".

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Детали: Он также добавил, что в Черном море сейчас находится до 5 вражеских кораблей. Ситуация остается сложной, но контролируемой, подчеркнул Плетенчук.

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Темы: Керченский мостРосcиявойнаЧерное море
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