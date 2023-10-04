Россияне усилили охрану Керченского моста − ВМС ВСУ
Среда, 4 октября 2023, 13:43
Российские захватчики снова усилили охрану незаконно построенного Керченского моста, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Источник: Плетенчук на брифинге в Медиацентре Украина − Укринформ
Прямая речь спикера ВМС: "Усилена снова охрана так называемого Крымского моста, там сейчас четыре корабля и пять катеров. Вернулись они к такому усиленному режиму несения службы, у них где-то неделю был такой перерыв, и сейчас они снова до десяти единиц там держат вокруг".
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Детали: Он также добавил, что в Черном море сейчас находится до 5 вражеских кораблей. Ситуация остается сложной, но контролируемой, подчеркнул Плетенчук.
Предыстория:
- В середине сентября оккупационные власти Крыма заявили о возобновлении движения по участку моста, разрушенному после взрывов 17 июля. Но после этого мост много раз перекрывали − иногда на час, иногда на целую ночь.
- В конце августа стало известно, что российские захватчики установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
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