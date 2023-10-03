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В Днепре после ночной атаки есть поврежденные дома и гражданские объекты

Татьяна ОлейникВторник, 3 октября 2023, 18:40
В Днепре после ночной атаки есть поврежденные дома и гражданские объекты
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

В Днепре ночью 3 октября обломки ракеты повредили 3 многоэтажки и другие гражданские объекты.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "По уточненной информации, в Днепре обломками сбитого российского железа повреждены и школа, детсад, АЗС и 3 многоэтажки. На территории частного предприятия, кроме изуродованного огнем склада, избиты несколько десятков авто".

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Детали: Также Россия атаковала Марганецкую громаду Никопольского района дроном-камикадзе. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Темы: ракетный ударДнепропетровская областьДнепр
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