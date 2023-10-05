Будет больше ПВО и артиллерии – Зеленский по итогам переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября сообщил, что провел результативные переговоры на полях саммита Европейского политического сообщества.

Источник: обращение Зеленского 5 октября

Прямая речь: "У нас будет больше ПВО – есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия, Франция, Германия, Британия – спасибо.

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Будет больше артиллерии у украинских воинов, больше дальнобойного оружия и обязательно больше справедливости.

"Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе".

Детали: Зеленский выразил благодарность за встречи каждому лидеру стран-партнеров.

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