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Будет больше ПВО и артиллерии – Зеленский по итогам переговоров

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 октября 2023, 22:26
Будет больше ПВО и артиллерии – Зеленский по итогам переговоров
Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября сообщил, что провел результативные переговоры на полях саммита Европейского политического сообщества.

Источник: обращение Зеленского 5 октября

Прямая речь: "У нас будет больше ПВО – есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия, Франция, Германия, Британия – спасибо.

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Будет больше артиллерии у украинских воинов, больше дальнобойного оружия и обязательно больше справедливости.

"Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе".

Детали: Зеленский выразил благодарность за встречи каждому лидеру стран-партнеров.

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Предыстория:

  • 5 октября Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой противовоздушной обороны Patriot на зимние месяцы.

Темы: ЗеленскийПВОпомощь Украине
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