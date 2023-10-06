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Оккупанты пригрозили украинцам без роспаспортов закрытием доступа к медицине

"Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 21:20
Оккупанты пригрозили украинцам без роспаспортов закрытием доступа к медицине
Балицкий, скриншот

Оккупационные власти Запорожской области угрожают с нового года прекратить медицинское обеспечение украинцев без российских паспортов.

Источник: "Русская служба ВВС" в Telegram

Детали: Сообщается, что такое заявление сделал назначенный Россией глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

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Прямая речь: "Пока до нового года мы не торопим. После нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. Если до нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет".

Больше деталей: Российские власти утверждают, что якобы около 83% жителей оккупированной РФ территории Украины подали заявления на получение российского паспорта. Эти данные невозможно подтвердить.

В украинской власти говорят, что жители оккупированных территорий могут брать российские паспорта, если это позволит им избежать опасности для жизни.

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Темы: Запорожская областьоккупациямедицина
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