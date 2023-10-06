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В Севастополе вторично за вечер объявляли воздушную тревогу, работала ПВО по беспилотнику

Татьяна ОлейникПятница, 6 октября 2023, 23:14
В Севастополе вторично за вечер объявляли воздушную тревогу, работала ПВО по беспилотнику
скриншот с видео

В Севастополе вечером 6 октября дважды объявляли воздушную тревогу, сообщили о работе ПВО.

Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, Telegram-канал "Крымский ветер", российское минобороны

Детали: Крымские паблики дважды за вечер сообщали о воздушной тревоге и опубликовали видео, где звучит сирена.

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Развожаев сообщил, что в Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным, отразили атаку воздушных целей со стороны моря.

Российское минобороны сообщило, что в 22.30 ПВО в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова сбили беспилотник

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Темы: Крымоккупация
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