В Севастополе вторично за вечер объявляли воздушную тревогу, работала ПВО по беспилотнику
Пятница, 6 октября 2023, 23:14
В Севастополе вечером 6 октября дважды объявляли воздушную тревогу, сообщили о работе ПВО.
Источник: так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, Telegram-канал "Крымский ветер", российское минобороны
Детали: Крымские паблики дважды за вечер сообщали о воздушной тревоге и опубликовали видео, где звучит сирена.
Реклама:
Развожаев сообщил, что в Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным, отразили атаку воздушных целей со стороны моря.
Российское минобороны сообщило, что в 22.30 ПВО в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова сбили беспилотник
ВИДЕО ДНЯ