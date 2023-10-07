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Разведка Британии об атаке украинских БПЛА по Сочи: Влияет на россиян вдали от границы

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 7 октября 2023, 12:55
Разведка Британии об атаке украинских БПЛА по Сочи: Влияет на россиян вдали от границы
скриншот

Удары украинских дронов по российскому курортному городу Сочи являются примером того, как война напрямую влияет на россиян вдали от линии фронта.

Источник: "Европейская правда", обзор Минобороны Великобритании

Детали: Ведомство оценило две атаки на город в течение двух недель. Так, 1 октября город Сочи подвергся удару беспилотных летательных аппаратов. По сообщениям СМИ, была повреждена вертолетная площадка в аэропорту Сочи.

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Предыдущая атака 20 сентября вызвала крупный пожар на нефтебазе вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по этому району с момента вторжения России в Украину.

Британские аналитики отмечают, что Сочи - популярное место отдыха, которое тесно связано с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты.

"Удары вблизи города являются еще одним примером того, что война непосредственно влияет на российское население вдали от украинской границы", - говорится в обзоре.

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Напомним:

  • Утром 1 октября беспилотники атаковали Смоленск и Сочи. СМИ сообщали, что беспилотник атаковал Смоленский авиазавод, входящий в госкорпорацию "Тактическое ракетное вооружение".
  • Украинские беспилотники атаковали Сочи 1 октября, попали по стоянке российских вертолетов. По данным источников УП, за атакой стоит Главное управление разведки.

Темы: войнабеспилотникиРосcиявзрыв
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