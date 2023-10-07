Разведка Британии об атаке украинских БПЛА по Сочи: Влияет на россиян вдали от границы
Удары украинских дронов по российскому курортному городу Сочи являются примером того, как война напрямую влияет на россиян вдали от линии фронта.
Источник: "Европейская правда", обзор Минобороны Великобритании
Детали: Ведомство оценило две атаки на город в течение двух недель. Так, 1 октября город Сочи подвергся удару беспилотных летательных аппаратов. По сообщениям СМИ, была повреждена вертолетная площадка в аэропорту Сочи.
Предыдущая атака 20 сентября вызвала крупный пожар на нефтебазе вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по этому району с момента вторжения России в Украину.
Британские аналитики отмечают, что Сочи - популярное место отдыха, которое тесно связано с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты.
"Удары вблизи города являются еще одним примером того, что война непосредственно влияет на российское население вдали от украинской границы", - говорится в обзоре.
Напомним:
- Утром 1 октября беспилотники атаковали Смоленск и Сочи. СМИ сообщали, что беспилотник атаковал Смоленский авиазавод, входящий в госкорпорацию "Тактическое ракетное вооружение".
- Украинские беспилотники атаковали Сочи 1 октября, попали по стоянке российских вертолетов. По данным источников УП, за атакой стоит Главное управление разведки.