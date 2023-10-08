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После встречи Путина с Кимом КНДР резко нарастила перевозки в РФ - спутниковые снимки

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 8 октября 2023, 12:31
После встречи Путина с Кимом КНДР резко нарастила перевозки в РФ - спутниковые снимки
фото: beyondparallel

Проект Beyond Parallel американского Центра стратегических и международных исследований зафиксировал резкий рост количества грузовых перевозок между Северной Кореей и Россией после встречи лидеров обоих государств в сентябре.

Источник: публикация Beyond Parallel, "Европейская правда"

Детали: Спутниковый снимок железнодорожного объекта в северокорейском городе Туманган, что на границе с Россией, от 5 октября 2023 года зафиксировал беспрецедентное количество грузовых вагонов – всего около 73.

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Активность в Тумангане намного выше той, которую американские аналитики из Beyond Parallel наблюдали на объекте в течение последних пяти лет – даже до пандемии коронавируса. К тому же, рядом с ним продолжается строительство, вероятно, нового складского помещения.

"Учитывая то, что Ким и Путин обсудили на последнем саммите некоторые вопросы военного обмена и сотрудничества, резкое увеличение железнодорожного движения, вероятно, свидетельствует о поставках Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", – говорится в публикации.

Аналитики предостерегают, что сделать точные выводы невозможно, ведь все грузы на спутниковом снимке накрыты брезентом. Но они напоминают, что именно в Тумангане уже фиксировали российские железнодорожные вагоны в ноябре 2022 года, когда США впервые заявили о поставках оружия из КНДР российским террористам группы Вагнера.

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По мнению аналитиков, в обмен на оружие Ким может получить крайне необходимую энергетическую и продовольственную помощь, а также передовые оружейные технологии, в том числе связанные с межконтинентальными баллистическими ракетами, подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами и военными разведывательными спутниками.

Существуют опасения, что потенциальная передача российских технологий увеличит угрозу, связанную с растущим арсеналом ядерного оружия и ракет, предназначенных для нанесения ударов по США, Южной Корее и Японии.

Темы: РосcияКНДРоружиеторговля
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