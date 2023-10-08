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В Нью-Йорке устроили пропалестинский митинг, напротив была акция израильтян

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 23:45
В Нью-Йорке устроили пропалестинский митинг, напротив была акция израильтян
пропалестинская акция в Нью-Йорке, фото: The Times of Israel

Несколько сотен пропалестинских демонстрантов устроили митинг в Нью-Йорке в поддержку террористической атаки ХАМАС на Израиль.

Источник: The Times of Israel, The Wall Street Journal

Детали: Несколько сотен человек митинговали в воскресенье на Таймс-сквер в Нью-Йорке в поддержку террористов ХАМАС.

Они размахивали палестинскими флагами и скандировали "Сопротивление оправдано", "Разгромим поселенческое сионистское государство", "От реки до моря Палестина будет свободной".

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При этом несколько десятков произраильских демонстрантов, среди которых много израильтян, митинговали через дорогу. Они пели израильский гимн "Хатиква", неся израильские флаги, и скандировали "Позор" и "Убийцы".

Израильская группа скандировала на иврите "Да здравствует народ Израиля", а пропалестинская группа выкрикивала в ответ "Свободная Палестина".

Споры между демонстрантами быстро прекращала полиция, пишет издание. Между двумя группами стояли десятки полицейских и металлические баррикады.

В субботу губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул осудила пропалестинский митинг.

Как пишет The Wall Street Journal, пропалестинские группы запланировали демонстрации на воскресенье в нескольких других городах США, в частности, в Атланте, Вашингтоне, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Еврейские организации и синагоги организовывали в США акции в поддержку Израиля, в том числе в Нэшвилле, Пасадене, Калифорнии, Янгстауне, Огайо и Бостоне.

Что предшествовало: В воскресенье Белый дом заявил, что президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю "перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАСа", однако подробности не сообщались.

По состоянию на вечер воскресенья, в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибло более 700 израильтян, более 2200 получили ранения.

Пентагон заявил, что начинает передислокацию авианосной ударной группы ВМС США на Ближний Восток, а президент страны Джо Байден сообщил, что дополнительная помощь от США уже в пути в Израиль.

Темы: СШАИзраильСектор Газа
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