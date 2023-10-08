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У Нью-Йорку влаштували пропалестинський мітинг, навпроти була акція ізраїльтян

Катерина ТищенкоНеділя, 8 жовтня 2023, 23:45
У Нью-Йорку влаштували пропалестинський мітинг, навпроти була акція ізраїльтян
пропалестинська акція в Нью-Йорку, фото: The Times of Israel

Кілька сотень пропалестинських демонстрантів влаштували мітинг у Нью-Йорку на підтримку терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль.

Джерело: The Times of Israel, The Wall Street Journal

Деталі: Кілька сотень людей мітингували у неділю на Таймс-сквер у Нью-Йорку на підтримку терористів ХАМАС.

Вони розмахували палестинськими прапорами і скандували "Опір виправданий", "Розгромимо поселенську сіоністську державу", "Від річки до моря Палестина буде вільною".

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При цьому кілька десятків проізраїльських демонстрантів, серед яких багато ізраїльтян, мітингували через дорогу. Вони співали ізраїльський гімн "Хатіква", несучи ізраїльські прапори, і скандували "Ганьба" і "Вбивці".

Ізраїльська група скандувала на івриті "Хай живе народ Ізраїлю", а пропалестинська група вигукувала у відповідь "Вільна Палестина".

Суперечки між демонстрантами швидко припиняла поліція, пише видання. Між двома групами стояли десятки поліцейських і металеві барикади.

У суботу губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул засудила пропалестинський мітинг.

Як пише The Wall Street Journal, пропалестинські групи запланували демонстрації на неділю в кількох інших містах США, зокрема, в Атланті, Вашингтоні, Сан-Франциско і Лос-Анджелесі.

Єврейські організації та синагоги організовували в США акції на підтримку Ізраїлю, в тому числі в Нешвіллі, Пасадені, Каліфорнії, Янгстауні, Огайо і Бостоні.

Що передувало: У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу".

Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.

Пентагон заявив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід, а президент країни Джо Байден повідомив, що додаткова допомога від США вже в дорозі до Ізраїлю.

Теми: СШАІзраїльСектор Газа
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