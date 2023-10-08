Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Нью-Йорку влаштували пропалестинський мітинг, навпроти була акція ізраїльтян

Катерина ТищенкоНеділя, 8 жовтня 2023, 23:45
У Нью-Йорку влаштували пропалестинський мітинг, навпроти була акція ізраїльтян
пропалестинська акція в Нью-Йорку, фото: The Times of Israel

Кілька сотень пропалестинських демонстрантів влаштували мітинг у Нью-Йорку на підтримку терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль.

Джерело: The Times of Israel, The Wall Street Journal

Деталі: Кілька сотень людей мітингували у неділю на Таймс-сквер у Нью-Йорку на підтримку терористів ХАМАС.

Вони розмахували палестинськими прапорами і скандували "Опір виправданий", "Розгромимо поселенську сіоністську державу", "Від річки до моря Палестина буде вільною".

ВІДЕО ДНЯ

При цьому кілька десятків проізраїльських демонстрантів, серед яких багато ізраїльтян, мітингували через дорогу. Вони співали ізраїльський гімн "Хатіква", несучи ізраїльські прапори, і скандували "Ганьба" і "Вбивці".

Ізраїльська група скандувала на івриті "Хай живе народ Ізраїлю", а пропалестинська група вигукувала у відповідь "Вільна Палестина".

Суперечки між демонстрантами швидко припиняла поліція, пише видання. Між двома групами стояли десятки поліцейських і металеві барикади.

У суботу губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул засудила пропалестинський мітинг.

Як пише The Wall Street Journal, пропалестинські групи запланували демонстрації на неділю в кількох інших містах США, зокрема, в Атланті, Вашингтоні, Сан-Франциско і Лос-Анджелесі.

Єврейські організації та синагоги організовували в США акції на підтримку Ізраїлю, в тому числі в Нешвіллі, Пасадені, Каліфорнії, Янгстауні, Огайо і Бостоні.

Що передувало: У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу".

Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.

Пентагон заявив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід, а президент країни Джо Байден повідомив, що додаткова допомога від США вже в дорозі до Ізраїлю.

Теми: СШАІзраїльСектор Газа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
США
Пентагон заявив про передислокацію авіаносної ударної групи ВМС на Близький Схід
США планують перемістити кораблі й військові літаки ближче до Ізраїлю – ЗМІ
США можуть оголосити додаткову допомогу Ізраїлю вже у неділю – Блінкен
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: