В воскресенье защитники уничтожили 350 захватчиков и российское средство ПВО
Понедельник, 9 октября 2023, 08:11
За минувшие сутки Российская Федерация в войне против Украины потеряла около 350 солдат, 2 танка, 3 боевых бронированных машин, 1 артиллерийскую систему и 1 средство противовоздушной обороны.
Источник: оперативные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 9 октября
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составили:
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- личный состав ‒ порядка 282 630 (+350) человек,
- танки ‒ 4 823 (+2) ед,
- боевые бронированные машины ‒ 9 126 (+3) ед,
- артиллерийские системы ‒ 6 706 (+1) ед,
- РСЗО ‒ 808 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 543 (+1) ед,
- самолеты ‒ 315 (+0) ед,
- вертолеты ‒ 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5 190 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 1 530 (+0),
- корабли / катера ‒ 20 (+0) ед,
- подводные лодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны ‒ 9 113 (+2) ед,
- специальная техника ‒ 959 (+0).
Данные уточняются.