В воскресенье защитники уничтожили 350 захватчиков и российское средство ПВО

За минувшие сутки Российская Федерация в войне против Украины потеряла около 350 солдат, 2 танка, 3 боевых бронированных машин, 1 артиллерийскую систему и 1 средство противовоздушной обороны.

Источник: оперативные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 9 октября

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составили:

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личный состав ‒ порядка 282 630 (+350) человек,

танки ‒ 4 823 (+2) ед,

боевые бронированные машины ‒ 9 126 (+3) ед,

артиллерийские системы ‒ 6 706 (+1) ед,

РСЗО ‒ 808 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 543 (+1) ед,

самолеты ‒ 315 (+0) ед,

вертолеты ‒ 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5 190 (+0),

крылатые ракеты ‒ 1 530 (+0),

корабли / катера ‒ 20 (+0) ед,

подводные лодки ‒ 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны ‒ 9 113 (+2) ед,

специальная техника ‒ 959 (+0).

Данные уточняются.