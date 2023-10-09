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В воскресенье защитники уничтожили 350 захватчиков и российское средство ПВО

Елена РощинаПонедельник, 9 октября 2023, 08:11
В воскресенье защитники уничтожили 350 захватчиков и российское средство ПВО
Боевые действия, иллюстративное фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Российская Федерация в войне против Украины потеряла около 350 солдат, 2 танка, 3 боевых бронированных машин, 1 артиллерийскую систему и 1 средство противовоздушной обороны. 

Источник: оперативные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 9 октября

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составили:

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  • личный состав ‒ порядка 282 630 (+350) человек,
  • танки ‒ 4 823 (+2) ед,
  • боевые бронированные машины ‒ 9 126 (+3) ед,
  • артиллерийские системы ‒ 6 706 (+1) ед,
  • РСЗО ‒ 808 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 543 (+1) ед,
  • самолеты ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолеты ‒ 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5 190 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 1 530 (+0),
  • корабли / катера ‒ 20 (+0) ед,
  • подводные лодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны ‒ 9 113 (+2) ед,
  • специальная техника ‒ 959 (+0).

Данные уточняются.

 

Темы: войнаГенштабВооруженные силыРосcия
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