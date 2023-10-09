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У неділю захисники знищили 350 загарбників і російський засіб ППО

Олена РощінаПонеділок, 9 жовтня 2023, 08:11
У неділю захисники знищили 350 загарбників і російський засіб ППО
Бойові дії, ілюстративне фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

За минулу добу Російська Федерація у війні проти України втратила близько 350 солдатів, 2 танки, 3 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему й 1 засіб протиповітряної оборони. 

Джерело: оперативні дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 9 жовтня

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно склали:

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  • особовий склад ‒ близько 282 630 (+350) осіб,
  • танки ‒ 4 823 (+2) од,
  • бойові броньовані машини ‒ 9 126 (+3) од,
  • артилерійські системи – 6 706 (+1) од,
  • РСЗВ – 808 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 543 (+1) од,
  • літаки – 315 (+0) од,
  • гелікоптери – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 9 113 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 959 (+0).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаГенштабЗбройні силиРосія
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