У неділю захисники знищили 350 загарбників і російський засіб ППО
Понеділок, 9 жовтня 2023, 08:11
За минулу добу Російська Федерація у війні проти України втратила близько 350 солдатів, 2 танки, 3 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему й 1 засіб протиповітряної оборони.
Джерело: оперативні дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 9 жовтня
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно склали:
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- особовий склад ‒ близько 282 630 (+350) осіб,
- танки ‒ 4 823 (+2) од,
- бойові броньовані машини ‒ 9 126 (+3) од,
- артилерійські системи – 6 706 (+1) од,
- РСЗВ – 808 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 543 (+1) од,
- літаки – 315 (+0) од,
- гелікоптери – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+0),
- крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9 113 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 959 (+0).
Дані уточнюються.