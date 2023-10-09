Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше будут судить украинца, незаконно перевозившего мигрантов

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 20:49
В Польше будут судить украинца, незаконно перевозившего мигрантов
Скриншот из видео задержания украинца от Пограничной службы Польши

Пограничная служба Польши задержала гражданина Украины, причастного к организации незаконной переправки мигрантов в Западную Европу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Пограничную службу Польши

Детали: 31-летнего украинца задержали еще на прошлой неделе сотрудники оперативно-следственной группы Пограничной заставы в Наревце, что в восточной Польше, совместно с работниками отдела оперативной безопасности.

Реклама:

Следствие утверждает, что задержанный по меньшей мере год незаконно переправлял мигрантов через так называемую "зеленую границу", то есть наименее защищенный участок польской границы.

"Задержанный организовывал перевозчиков для групп мигрантов и координировал перевозки из пограничной зоны на территорию стран Западной Европы. Во время обыска по месту жительства мужчины обнаружены средства связи, которые он использовал для осуществления своих преступных действий, ноутбуки и наличные", – пишут в польской Пограничной службе.

ВИДЕО ДНЯ

Суд постановил взять задержанного под стражу на три месяца. За содеянное гражданину Украины грозит до восьми лет заключения, уточняется в сообщении.

Задержание украинца состоялось в рамках более широкого расследования организованной преступной группировки, которая организует переправку нелегальных мигрантов из Беларуси в Польшу.

В течение этого года польская сторона несколько раз сообщала о задержании граждан Украины, причастных к нелегальной миграции через польско-белорусскую границу.

Напомним, с 2021 года режим в Беларуси вызвал массовую нелегальную миграцию в соседние Польшу, Латвию и Литву. Польша в прошлом году завершила строительство пятиметрового забора на границе и в этом году завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.

Темы: ПольшаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Польша
Volkswagen выбрал Польшу для своего первого завода автомобильных аккумуляторов
Польша передала военным базу отдыха, которую "отвоевала" у посольства РФ
Дипломатическое авто из сопровождения премьера Польши совершило ДТП в Украине летом
Последние новости
03:58
Россияне обеспокоены "украинской активностью" на левом берегу Днепра Херсонщины – ISW
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
Все новости...
Реклама: