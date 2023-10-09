В Польше будут судить украинца, незаконно перевозившего мигрантов

Пограничная служба Польши задержала гражданина Украины, причастного к организации незаконной переправки мигрантов в Западную Европу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Пограничную службу Польши

Детали: 31-летнего украинца задержали еще на прошлой неделе сотрудники оперативно-следственной группы Пограничной заставы в Наревце, что в восточной Польше, совместно с работниками отдела оперативной безопасности.

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Следствие утверждает, что задержанный по меньшей мере год незаконно переправлял мигрантов через так называемую "зеленую границу", то есть наименее защищенный участок польской границы.

"Задержанный организовывал перевозчиков для групп мигрантов и координировал перевозки из пограничной зоны на территорию стран Западной Европы. Во время обыска по месту жительства мужчины обнаружены средства связи, которые он использовал для осуществления своих преступных действий, ноутбуки и наличные", – пишут в польской Пограничной службе.

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Суд постановил взять задержанного под стражу на три месяца. За содеянное гражданину Украины грозит до восьми лет заключения, уточняется в сообщении.

Задержание украинца состоялось в рамках более широкого расследования организованной преступной группировки, которая организует переправку нелегальных мигрантов из Беларуси в Польшу.

В течение этого года польская сторона несколько раз сообщала о задержании граждан Украины, причастных к нелегальной миграции через польско-белорусскую границу.

Напомним, с 2021 года режим в Беларуси вызвал массовую нелегальную миграцию в соседние Польшу, Латвию и Литву. Польша в прошлом году завершила строительство пятиметрового забора на границе и в этом году завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.