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Оккупанты говорят, что сбили шесть беспилотников над Крымом и Черным морем

Алена ИвашкивЧетверг, 2 ноября 2023, 07:07
Оккупанты говорят, что сбили шесть беспилотников над Крымом и Черным морем
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА УКРИНФОРМ

Утром 2 ноября российские оккупанты сообщили, что якобы сбили шесть беспилотников самолетного типа. 

Источник: Минобороны РФ

Детали: По их словам, противовоздушная оборона уничтожила один беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, еще пять перехватила над территорией Крыма.

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Темы: Крымбеспилотники
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