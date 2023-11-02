Оккупанты говорят, что сбили шесть беспилотников над Крымом и Черным морем

Утром 2 ноября российские оккупанты сообщили, что якобы сбили шесть беспилотников самолетного типа.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По их словам, противовоздушная оборона уничтожила один беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, еще пять перехватила над территорией Крыма.

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