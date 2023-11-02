Оккупанты говорят, что сбили шесть беспилотников над Крымом и Черным морем
Четверг, 2 ноября 2023, 07:07
Утром 2 ноября российские оккупанты сообщили, что якобы сбили шесть беспилотников самолетного типа.
Источник: Минобороны РФ
Детали: По их словам, противовоздушная оборона уничтожила один беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, еще пять перехватила над территорией Крыма.
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Предыстория:
- 30 октября в 6.36 оккупанты на час перекрыли Крымский мост. Оккупационные власти Крыма ночью утверждали, что Черноморский флот РФ отражал атаку беспилотников.
- Около 03:00 того же дня, по информации СМИ, 17 военнослужащих Минобороны России получили ранения в результате атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в оккупированном Крыму.
- Вооруженные силы Украины подтвердили поражение стратегического объекта российской ПВО.
- В результате ракетной атаки на оккупированный Крым утром 30 октября поврежден зенитно-ракетный комплекс "С-300".