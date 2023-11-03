Россияне атаковали военный объект на Франковщине: вспыхнул пожар
Пятница, 3 ноября 2023, 10:13
Российские войска совершили атаку на военный объект на территории Ивано-Франковской области.
Источник: председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram
Детали: По ее словам, в результате удара вспыхнул пожар. На место сразу прибыли соответствующие службы и возгорание локализовали.
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Онищук сообщила, что этой ночью враг атаковал Украину дронами-камикадзе Shahed. Целился по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.
Что предшествовало: В ночь на пятницу российские шахеды пять раз попали в объект критической инфраструктуры на Львовщине.