Россияне атаковали военный объект на Франковщине: вспыхнул пожар

Российские войска совершили атаку на военный объект на территории Ивано-Франковской области.

Источник: председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram

Детали: По ее словам, в результате удара вспыхнул пожар. На место сразу прибыли соответствующие службы и возгорание локализовали.

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Онищук сообщила, что этой ночью враг атаковал Украину дронами-камикадзе Shahed. Целился по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.

Что предшествовало: В ночь на пятницу российские шахеды пять раз попали в объект критической инфраструктуры на Львовщине.