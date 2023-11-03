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Израиль больше не предупреждает Россию об ударах по боевикам в Сирии - Bloomberg

Станислав ПогориловПятница, 3 ноября 2023, 13:14
Израиль больше не предупреждает Россию об ударах по боевикам в Сирии - Bloomberg
Фото: Getty Images

Израиль усилил удары против поддерживаемых Ираном боевиков в Сирии, которые приблизились к израильской границе и прекратил предупреждать Россию об атаках по сирийской территории.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Это изменение, о котором сообщают люди, знакомые с ситуацией, вместе с активизацией атак, ухудшает и без того неспокойные отношения между Израилем и Россией".

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Детали: Сообщается, что 30 октября израильские военные самолеты разбомбили сирийскую военную базу в южной провинции Дараа.

Пятью днями ранее Израиль нанес удар по складу оружия на крупной сирийской базе на юге страны, где иранские офицеры и боевики группировки "Хезболла" находятся вместе с сирийскими войсками. Израильские военные самолеты также нанесли удар по радарам воздушного наблюдения на соседнем объекте.

"Члены российской военной полиции время от времени присутствуют на объекте рядом с этой базой. Неизвестно, были ли они там, когда Израиль нанес удар. Сирийские военные признали обе атаки", - отмечает издание.

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Министерство обороны Израиля отказалось комментировать недавнее отсутствие предупреждений и то, были ли сброшены листовки на сирийские силы перед ударом.

Bloomberg указывает, что предупреждения обеим странам были полезными как Израилю, так и России.

Еще 5 лет назад президент России Владимир Путин уверял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что сделает все, чтобы не дать Ирану и Хезболле закрепиться на юго-западе Сирии, напротив оккупированных Израилем Голанских высот.

Но после того, как началась российская вооруженная агрессия России против Украины, Москва усилила свой союз с Ираном, что привело к обострению отношений с Израилем. "Война против ХАМАС, который управляет Газой и поддерживается Ираном, и глубокое сотрудничество между Израилем и США еще больше отдалили их друг от друга", - отмечает Bloomberg.

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Темы: ИзраильРосcияСирия
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