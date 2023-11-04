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На войне погиб основатель и редактор ровенского издания

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 ноября 2023, 01:24
На войне погиб основатель и редактор ровенского издания
Тарас Давидюк, фото: horyn.info

На фронте в окрестностях Роботино Запорожской области погиб основатель и главный редактор ривненского издания "Горынь.инфо" Тарас Давидюк.

Источник: Горынь.инфо

Дословно: "Тарас хорошо известен всему патриотическому сообществу Ровенщины, ведь еще со студенческих лет был активным в различных патриотических организациях. С 2002 года в общественном движении.

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Был членом "Молодого Руха". В 2005-2012 годах – глава областной организации и член Центрального Провода "Молодежного Националистического Конгресса".

Был также главой ровенской областной организации "Активная молодежь"".

Детали: Издание отмечает, что зимой 2013-2014 годов Давидюк был добровольцем 15-й "МНК-овской", а затем и 14-й "пластовой" сотни Самообороны Майдана.

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С началом российско-украинской войны служил в добровольческом батальоне "Гарпун". После продолжил службу в одном из отдельных разведывательных батальонов ВСУ.

Домой вернулся весной 2019 года. В этом году начало работу издание "Горынь.инфо".

С начала полномасштабной войны Давидюк ушел на фронт. Последние месяцы воевал в 14-м отдельном полку, вместе с собратьями из "Гарпуна".

Темы: войнаРовенская область
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