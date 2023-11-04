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Оккупанты обстреляли Полтавщину: есть погибшая, ранены двое детей

Роман ПетренкоСуббота, 4 ноября 2023, 22:19
Оккупанты обстреляли Полтавщину: есть погибшая, ранены двое детей
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Российские оккупанты 4 ноября атаковали Полтавскую область, из-за обломков ракет ранены несколько человек, одна женщина погибла.

Источник: глава Полтавщины Филипп Пронин

Детали: По информации властей, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе.

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Погибла одна женщина и несколько человек ранены.

Дети, пострадавшие в результате вражеской атаки госпитализированы. Еще у одного мужчины открытый перелом голени.

Повреждения получили по меньшей мере 9 частных зданий.

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Темы: Полтавская областьобстрел
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