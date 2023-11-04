Оккупанты обстреляли Полтавщину: есть погибшая, ранены двое детей

Российские оккупанты 4 ноября атаковали Полтавскую область, из-за обломков ракет ранены несколько человек, одна женщина погибла.

Источник: глава Полтавщины Филипп Пронин

Детали: По информации властей, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе.

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Погибла одна женщина и несколько человек ранены.

Дети, пострадавшие в результате вражеской атаки госпитализированы. Еще у одного мужчины открытый перелом голени.

Повреждения получили по меньшей мере 9 частных зданий.