Оккупанты обстреляли Полтавщину: есть погибшая, ранены двое детей
Суббота, 4 ноября 2023, 22:19
Российские оккупанты 4 ноября атаковали Полтавскую область, из-за обломков ракет ранены несколько человек, одна женщина погибла.
Источник: глава Полтавщины Филипп Пронин
Детали: По информации властей, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе.
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Погибла одна женщина и несколько человек ранены.
Дети, пострадавшие в результате вражеской атаки госпитализированы. Еще у одного мужчины открытый перелом голени.
Повреждения получили по меньшей мере 9 частных зданий.
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