Командующий Воздушных сил показал ночной отстрел "Шахедов" в Одесской области

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал кадры отработки зенитчиков по вражеским дронам-камикадзе в Одесской области в ночь на 6 ноября.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Поражение ударных беспилотников "Shahed-131/136" в небе над Одесской областью.

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На видео - боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь".

Напомним: В ночь на 6 ноября российские войска атаковали Украину 22 ударными дронами и четырьмя ракетами различного типа, украинские защитники уничтожили 15 беспилотников и одну ракету Х-59.

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По данным Воздушного командования "Південь", поздно вечером 5 ноября бойцы Одесской бригады сбили 9 "Шахедов".