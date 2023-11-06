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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в рейтинг лидеров УП 100

"Украинская правда", Алена МазуренкоПонедельник, 6 ноября 2023, 12:48
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в рейтинг лидеров УП 100
Элина Свитолина, фото: X спортсменки

Жюри УП вместе с независимыми экспертами отметили ее в рейтинге УП 100. Свою награду спортсменка получит в категории "Спорт".

Свитолина стала первой теннисисткой Украины, которая попала в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), где заняла 25 место. Впервые она туда попала еще в 2013 году.

В марте 2022 года теннисистка взяла паузу и объявила о беременности. После возвращения в спорт в 2023 году она отыграла 1300 позиций за три месяца, чем вернула себе статус первой ракетки Украины.

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В течение двух недель Свитолина выступала на Уимблдоне, где повторила лучший результат в своей карьере, выйдя в полуфинал. Тогда она переиграла первую ракетку мира Игу Швьонтек.

"Если бы мне до начала турнира сказали, что я обыграю первую ракетку мира и выйду в полуфинал, я бы сказала, что они потеряли рассудок", - поделилась впечатлениями Свитолина после четвертьфинального матча.

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие и узнай!

ВИДЕО ДНЯ

Генеральным партнером мероприятия стала юридическая компания ADER HABER, ИНТЕРПАЙП и Всеукраинское отраслевое объединение "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли".

Купить билет и посмотреть расписание события можно по ссылке.

Темы: спортрейтингУП 100
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