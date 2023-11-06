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Сотня компаний из Британии признались, что нарушали санкции против РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 6 ноября 2023, 18:46

По меньшей мере 127 компаний в Великобритании добровольно признали нарушение санкций против России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: "Европейская правда"; газета Financial Times со ссылкой на ответ британского Министерства финансов на запрос юридической фирмы Pinsent Masons

Детали: Информация о 127 британских компаниях, согласно ответу на запрос, была актуальна по состоянию на 17 мая этого года. Компании могут добровольно сообщать о нарушениях, чтобы уменьшить размер штрафов, отмечает FT.

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Партнер практики финансовых преступлений Pinsent Masons Стейси Кин считает, что значительный объем санкций против России стал испытанием для британского бизнеса из-за большей интегрированности Москвы в мировую экономику.

"Российские физические и юридические лица имели такое влияние за пределами России, что, возможно, если посмотреть на иранский или сирийский режимы, то можно увидеть, что там просто не было таких взаимосвязей между экономиками этих стран", – добавила она.

По мнению Кин, британский бизнес должен рассмотреть возможность признания нарушений санкций против России, чтобы избежать более тяжких наказаний – вплоть до уголовного производства. Менее строгие меры предусматривают предупреждение или штраф без верхнего предела.

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За мониторинг нарушений отвечает Управление выполнения финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI). Источник в ведомстве говорит FT, что там "не пытаются чрезмерно наказывать за непреднамеренные ошибки".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц, а также ввела мораторий на британские компании, имеющие дело с более чем двумя десятками банков и более 100 олигархами.

В прошлом месяце прокуратура Нидерландов наказала четыре нидерландские компании и восемь человек за нарушение санкций ЕС против России в период с 2014 по 2017 год за помощь РФ в строительстве Керченского моста в Крым.

Темы: ВеликобританияРосcиясанкции
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